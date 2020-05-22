МОЗ затвердило рекомендації для пасажирських автоперевезень на період карантину

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації відносно здійснення пасажирських автоперевезень в період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №23 від 21 травня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, перед початком робочого дня всім співробітникам компанії-перевізника потрібно буде пройти термометрію.

Для її проведення керівництво автоперевізника має визначити відповідальну людину.

Працівники, у яких температура виявилася вище за 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

Водій, кондуктори, інші члени екіпажу протягом рейсу повинні використовувати респіратор або маску, також респіратори і маски обов'язково повинні будуть використовувати пасажири.

При організації перевезень потрібно забезпечити дотримання дистанції між водієм і пасажиром не менше ніж 1 м або наявність фізичного бар'єру (перегородки) між водієм і пасажирами.

Перевезення пасажирів буде здійснюватися в межах кількості місць для сидіння, в разі міжобласних перевезень в області, де не діє пом'якшення карантину, - в межах 50% від кількості місць для сидіння.

Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає прибиранню та дезінфекції.

На автостанціях потрібно буде організувати місця для обробки рук спиртовмісних антисептиком.

У приміщенні автостанції буде дозволено перебування не більше 1 людини на 10 кв. м площі залу обслуговування пасажирів, між персоналом станції та відвідувачами потрібно буде встановити захисний екран.

Відвідувачі повинні будуть використовувати засоби індивідуального захисту.

Роботу залів очікування буде заборонено.

Адміністрація автостанції повинна буде забезпечити і контролювати умови попередження скупчення черг перед касами.

Також вона повинна забезпечити використання засобів індивідуального захисту працівниками, дезінфекцію приміщень кожних 6 годин, провітрювання приміщень кожні 2 години, постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Постанова головного державного санітарного лікаря №23 від 21 травня, сторінка №1. Документ: Міністерство охорони здоров'я

Постанова головного державного санітарного лікаря №23 від 21 травня, сторінка №2. Документ: Міністерство охорони здоров'я

Постанова головного державного санітарного лікаря №23 від 21 травня, сторінка №3. Документ: Міністерство охорони здоров'я

Постанова головного державного санітарного лікаря №23 від 21 травня, сторінка №3. Документ: Міністерство охорони здоров'я

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні міжобласні пасажирські перевезеннявідновлять в червні, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Також українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.