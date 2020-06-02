Сьогодні 83-й день карантину. Скільки залишилося до його закінчення

Сьогодні розпочався 83-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Вчора, 1 червня, Україна перейшла до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, однак рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 20 днів.

Раніше Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволили роботу закладів торгівлі непродовольчими товарами, роботу літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкривалися парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновили роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

з 25 травня в Києві, Харкові та Дніпрі запрацював метрополітен.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, крім Донецької, Рівненської, Чернівецької та Львівської області, де МОЗ поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавирусных заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше як 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, п'ять областей та Києва не готові перейти до другого етапу ослаблення карантину. Тим часом шкільні табори в Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.