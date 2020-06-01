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01 червня 2020, понеділок, 13:38 15
Транспорт 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів. Які області дозволили перевезення

"Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів. Які області дозволили перевезення

Ирина Николенко
Транспорт, Укрзалізниця, Приміський транспорт, приміські поїзди, Електрички
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів 439

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів в той час, як з 1 червня в Україні розпочався 3 етап пом'якшення карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, з 1 червня на Донецькій залізниці почнуть курсувати 38 поїздів, Одеської залізниці – 84 поїзда, Львівської залізниці – 30 поїздів, Придніпровської залізниці – 22 поїзди, Південної залізниці – 156 поїздів, Південно-західної залізниці – 109 поїздів.

"Закликаємо пасажирів бути усвідомленими і виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема дотримуватися соціальної дистанції, одягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома. На час дії карантину в кожному приміському поїзді буде перебувати провідник, який буде стежити за дотриманням цих норм", – повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює залізничні перевезення.

"Укрзалізниця" поки не запускає поїзди у 5 областях: Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької.

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