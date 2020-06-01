"Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів. Які області дозволили перевезення

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів в той час, як з 1 червня в Україні розпочався 3 етап пом'якшення карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, з 1 червня на Донецькій залізниці почнуть курсувати 38 поїздів, Одеської залізниці – 84 поїзда, Львівської залізниці – 30 поїздів, Придніпровської залізниці – 22 поїзди, Південної залізниці – 156 поїздів, Південно-західної залізниці – 109 поїздів.

"Закликаємо пасажирів бути усвідомленими і виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема дотримуватися соціальної дистанції, одягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби – залишатися вдома. На час дії карантину в кожному приміському поїзді буде перебувати провідник, який буде стежити за дотриманням цих норм", – повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює залізничні перевезення.

"Укрзалізниця" поки не запускає поїзди у 5 областях: Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької.