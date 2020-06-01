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01 червня 2020, понеділок, 11:39 50 Інфографіка
Суспільство 2020-06-01T12:15:22+03:00
Українські Новини
Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину. Що зміниться

Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину. Що зміниться

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Covid-19, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Україна сьогодні, 1 червня, переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, однак рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії. Водночас, як "Укрзалізниця" уже відновила залізничні перевезення.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Від сьогодні Україна переходить до наступного етапу ослаблення карантину", - написав він.

За словами прем'єр-міністра, протягом останніх 2 тижнів спостерігається приблизно однакова кількість нових хворих і людей, які одужали, в країні.

Так, з 1 червня можна відкривати спортивні зали та фітнес-центри, але заняття там мають проводитися в групах до 10 осіб, а також заборонені заняття для дітей до 12 років.

Також дозволено відвідування занять у вищих навчальних закладах у групах до 10 осіб, проведення атестацій і лабораторних робіт, отримання документів про освіту і захист дисертацій.

Також для тих, хто приїжджає з-за кордону або перетинає лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), немає зобов'язання проходити обсервацію або самоізоляцію.

Крім цього, дозволено запустити міжобласне автомобільне і залізничне сполучення.

Кількість пасажирів дозволено в межах кількості сидячих місць у транспорті.

У разі перевезення пасажирів в регіон, де перевезення заборонені, дозволяється перевозити пасажирів у кількості 50% від повної наповнюваності транспорту.

Також громадянам старшим 60 років, які є тренерами або представниками спортивних клубів, дозволено брати участь в організації та проведенні спортивних заходів.

Однак рішення про зняття тих чи інших обмежень в кожній області приймають регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ослаблення карантину. Інфографіка: Денис Шмигаль/ТелеграмОслаблення карантину. Інфографіка: Денис Шмигаль/Телеграм

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почало падати.

Раніше повідомлялося, що п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу ослаблення карантину.

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Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину. Що зміниться
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати
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