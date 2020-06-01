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01 червня 2020, понеділок, 08:40 24 Карта
Суспільство 2020-06-01T10:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення. Перший поїзд вирушив на Схід

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення. Перший поїзд вирушив на Схід

Анна Рудык
Карантин, Укрзалізниця, квитки на потяги, Послаблення карантину, білети на поїзд

Від сьогодні, 1 червня, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" в рамках ослаблення карантину, в Україні поновлює залізничні перевезення.

Зокрема, запускають перші поїзди далекого прямування.

Так, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше опублікував карту запущених напрямків. 1 червня продаж білетів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Так, будуть запущені поїзди "Інтерсіті" за наступними напрямками:

  • Київ – Харків;
  • Київ – Одеса;
  • Київ – Костянтинівка;
  • Київ – Запоріжжя;
  • Київ – Покровськ.

Звичайні поїзди далекого прямування поїдуть за напрямками:

  • Київ – Кривий Ріг;
  • Одеса – Харків;
  • Лисичанськ – Київ;
  • Дніпро – Одеса;
  • Харків – Київ;
  • Київ – Одеса;
  • Київ – Кременчук;
  • Київ – Новоолексіївка;
  • Київ – Костянтивніка;
  • Київ – Маріуполь;
  • Київ – Запоріжжя;
  • Київ – Бердянськ;
  • Київ – Покровськ;
  • Київ – Херсон;
  • Кривий Ріг – Київ;
  • Дніпро – Київ;
  • Суми – Київ / Вінниця;
  • Київ – Черкаси;
  • Київ – Шостка;
  • Київ – Кропивницький.

Відновлення транспортного сполученняВідновлення транспортного сполучення

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.

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