"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення. Перший поїзд вирушив на Схід

Від сьогодні, 1 червня, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" в рамках ослаблення карантину, в Україні поновлює залізничні перевезення.

Зокрема, запускають перші поїзди далекого прямування.

Так, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше опублікував карту запущених напрямків. 1 червня продаж білетів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Так, будуть запущені поїзди "Інтерсіті" за наступними напрямками:

Київ – Харків;

Київ – Одеса;

Київ – Костянтинівка;

Київ – Запоріжжя;

Київ – Покровськ.

Звичайні поїзди далекого прямування поїдуть за напрямками:

Київ – Кривий Ріг;

Одеса – Харків;

Лисичанськ – Київ;

Дніпро – Одеса;

Харків – Київ;

Київ – Одеса;

Київ – Кременчук;

Київ – Новоолексіївка;

Київ – Костянтивніка;

Київ – Маріуполь;

Київ – Запоріжжя;

Київ – Бердянськ;

Київ – Покровськ;

Київ – Херсон;

Кривий Ріг – Київ;

Дніпро – Київ;

Суми – Київ / Вінниця;

Київ – Черкаси;

Київ – Шостка;

Київ – Кропивницький.

Відновлення транспортного сполучення

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.