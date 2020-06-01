"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення. Перший поїзд вирушив на Схід

Від сьогодні, 1 червня, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" в рамках ослаблення карантину, в Україні поновлює залізничні перевезення. Зокрема, запускають перші поїзди далекого прямування. Так, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше опублікував карту запущених напрямків. 1 червня продаж білетів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так, будуть запущені поїзди "Інтерсіті" за наступними напрямками: Київ – Харків; Київ – Одеса; Київ – Костянтинівка; Київ – Запоріжжя; Київ – Покровськ. Звичайні поїзди далекого прямування поїдуть за напрямками: Київ – Кривий Ріг; Одеса – Харків; Лисичанськ – Київ; Дніпро – Одеса; Харків – Київ; Київ – Одеса; Київ – Кременчук; Київ – Новоолексіївка; Київ – Костянтивніка; Київ – Маріуполь; Київ – Запоріжжя; Київ – Бердянськ; Київ – Покровськ; Київ – Херсон; Кривий Ріг – Київ; Дніпро – Київ; Суми – Київ \/ Вінниця; Київ – Черкаси; Київ – Шостка; Київ – Кропивницький. Відновлення транспортного сполучення Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.