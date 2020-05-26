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26 травня 2020, вівторок, 11:01 12
Суспільство 2020-05-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт

Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт

Валерия Драгомирова
Транспорт, Київська область, Приміський транспорт
Маршрутка.
Маршрутка.

З сьогоднішнього дня Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт. На автобусах висить оголошення, що заповнюваність може бути не більше, ніж місць для сидіння.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Маршрутки їздять майже порожні, лише декілька людей в салоні. І відповідно немає черг.

Ціни на проїзд не змінилися, а пасажири сидять в масках.

Пасажири в маскахПасажири в масках

Черг немає.Черг немає.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 травня в Україні відновив роботу метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також київський метрополітен в перший день роботи був напівпорожній, тому що громадяни столиці свідомо поставилися до свого здоров'я і до закликів користуватися громадським транспортом тільки у разі гострої необхідності.

Крім того, з відкриттям метро в Києві ранкові затори не слабшають.

Тим часом 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому слідуванні, в той час, як українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.

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