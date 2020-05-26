З сьогоднішнього дня Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт. На автобусах висить оголошення, що заповнюваність може бути не більше, ніж місць для сидіння. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин. Маршрутки їздять майже порожні, лише декілька людей в салоні. І відповідно немає черг. Ціни на проїзд не змінилися, а пасажири сидять в масках. Пасажири в масках Черг немає. Як повідомляли Українські Новини, з 25 травня в Україні відновив роботу метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі. Також київський метрополітен в перший день роботи був напівпорожній, тому що громадяни столиці свідомо поставилися до свого здоров'я і до закликів користуватися громадським транспортом тільки у разі гострої необхідності. Крім того, з відкриттям метро в Києві ранкові затори не слабшають.Тим часом 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому слідуванні, в той час, як українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.