З сьогоднішнього дня Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт. На автобусах висить оголошення, що заповнюваність може бути не більше, ніж місць для сидіння.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.



Маршрутки їздять майже порожні, лише декілька людей в салоні. І відповідно немає черг.



Ціни на проїзд не змінилися, а пасажири сидять в масках.

Пасажири в масках

Черг немає.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 травня в Україні відновив роботу метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.



Також київський метрополітен в перший день роботи був напівпорожній, тому що громадяни столиці свідомо поставилися до свого здоров'я і до закликів користуватися громадським транспортом тільки у разі гострої необхідності.



Крім того, з відкриттям метро в Києві ранкові затори не слабшають.



Тим часом 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому слідуванні, в той час, як українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.