Украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что стоимость железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок не вырастет после возобновления работы транспорта.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"То, что касается железнодорожных перевозок, там, где, наверное, наиболее чувствительный вопрос, повышение стоимости не произойдет", - сказал Криклий.

Он отметил, что министерство учитывает социальный эффект и важность такого вида перевозок.

При этом Криклий уточнил, что маршрутные такси и автобусные перевозчики сами устанавливаютстоимость совместно с местной властью, однако министр считает, что на уровне городов тарифы повышаться также не будут.

Он подчеркнул, что Мининфраструктуры не советует городским властям на данный момент пересматривать тарифы на перевозки.

Как сообщали Українськi Новини Криклий отметил, что в областях, где загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, возобновление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом городским, пригородным, внутриобластным и международным сообщением начнется с 22 мая.

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.