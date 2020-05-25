С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где самые загруженные дороги

В понедельник, 25 мая, когда в Киеве открыли метро, утренние пробки в столице не ослабевают. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, утренние пробки парализовали традиционно Набережное шоссе, Северный мост и проспект Романа Шухевича. Также стоят авто на Левом берегу Киева в районе станций "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница" (также бульвар Перова), "Черниговская", "Лесная". Одной из самых загруженных является улица Братиславская.

Пробки на Левом берегу Киева. Карта: Google Maps

Кроме того, загружены дороги в районе станций метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич".

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Пробки наблюдаются и на проспекте Победы: около станций метро "Берестейская", "Политехнический институт".