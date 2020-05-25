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25 мая 2020, понедельник, 09:08 1003 Карта
Общество 2020-05-25T10:00:03+03:00
Українські Новини
С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где самые загруженные дороги

С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Карантин, Google maps, Киевский метрополитен, Пробки в Киеве
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

В понедельник, 25 мая, когда в Киеве открыли метро, утренние пробки в столице не ослабевают. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, утренние пробки парализовали традиционно Набережное шоссе, Северный мост и проспект Романа Шухевича. Также стоят авто на Левом берегу Киева в районе станций "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница" (также бульвар Перова), "Черниговская", "Лесная". Одной из самых загруженных является улица Братиславская.

Пробки на Левом берегу Киева. Карта: Google MapsПробки на Левом берегу Киева. Карта: Google Maps

Кроме того, загружены дороги в районе станций метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич".

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Пробки наблюдаются и на проспекте Победы: около станций метро "Берестейская", "Политехнический институт". 

Ранее Українські Новини писали, как платить за проезд после запуска метро

Также в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен.

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