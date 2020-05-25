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25 мая 2020, понедельник, 14:50 688
Общество 2020-05-25T15:15:01+03:00
Українські Новини
Сознательно отнеслись. В киевском метро объяснили, почему на станциях не было толп людей

Сознательно отнеслись. В киевском метро объяснили, почему на станциях не было толп людей

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Карантин, Киевский метрополитен
Открытие метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Открытие метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua

Киевский метрополитен, который закрыли в марте из-за карантина, в первый день работы полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь подземки Наталья Макогон. 

"Действительно людей немного. Тех привычных 1,5 миллиона, что мы видели ранее в пик, сейчас и близко нет. Мы это объясняем тем, что люди сознательно отнеслись к призывам мэра и к призывам метро и действительно сейчас пользуются транспортом только по необходимости. Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, придерживаться этого режима", - сказала она. 

Она также пояснила, что в метро пускают людей без перчаток, так как защита рук является рекомендуемой. Обязательна только защита лица – маска или респиратор.

Подземка ездит в обычном режиме – в пиковые часы интервал между поездами 1 мин 30 с, в межпиковые – 2-3 мин. Пассажиропоток мониторят в режиме реального времени.

На вопрос, несет ли сейчас убытки метро из-за такого сниженного пассажиропотока, Макогон сказала, что сейчас речь идет не об убытках, а о недополучении прибыли.   

Ранее Українські Новини рассказали, что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро

Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

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