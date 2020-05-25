Сознательно отнеслись. В киевском метро объяснили, почему на станциях не было толп людей

Киевский метрополитен, который закрыли в марте из-за карантина, в первый день работы полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.



"Действительно людей немного. Тех привычных 1,5 миллиона, что мы видели ранее в пик, сейчас и близко нет. Мы это объясняем тем, что люди сознательно отнеслись к призывам мэра и к призывам метро и действительно сейчас пользуются транспортом только по необходимости. Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, придерживаться этого режима", - сказала она.

Она также пояснила, что в метро пускают людей без перчаток, так как защита рук является рекомендуемой. Обязательна только защита лица – маска или респиратор.

Подземка ездит в обычном режиме – в пиковые часы интервал между поездами 1 мин 30 с, в межпиковые – 2-3 мин. Пассажиропоток мониторят в режиме реального времени.



На вопрос, несет ли сейчас убытки метро из-за такого сниженного пассажиропотока, Макогон сказала, что сейчас речь идет не об убытках, а о недополучении прибыли.

Ранее Українські Новини рассказали, что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро.



Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.