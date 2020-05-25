С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки

После того, как в Киеве метро возобновило работу, Киевская область решила возобновить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом со вторника, 26 мая.

Об этом сказал на брифинге временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"С завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Это означает, что разрешены, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении", - сказал он.

Володин отметил, что количество пассажиров на возобновленных пассажирских рейсах должно быть равно количеству мест для сидения в автотранспорте.

"На сегодняшний день в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, загруженность коек - 19,03%, среднее количество ПЦР-тестов - 19,34", - добавил он.с

По его словам, соответствующее решение было принято утром в понедельник на заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове также метрополитен возобновил работу.

Тем временем, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.