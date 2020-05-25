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25 мая 2020, понедельник, 11:30 1874
Общество 2020-05-25T11:37:10+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки

С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки

Анна Рудык
Карантин, карантин в Киеве, карантин в Украине, Возобновление работы транспорта
Карантин. Фото: Нацгвардия
Карантин. Фото: Нацгвардия

После того, как в Киеве метро возобновило работу, Киевская область решила возобновить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом со вторника, 26 мая.

Об этом сказал на брифинге временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"С завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Это означает, что разрешены, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении", - сказал он.

Володин отметил, что количество пассажиров на возобновленных пассажирских рейсах должно быть равно количеству мест для сидения в автотранспорте.

"На сегодняшний день в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, загруженность коек - 19,03%, среднее количество ПЦР-тестов - 19,34", - добавил он.с

По его словам, соответствующее решение было принято утром в понедельник на заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове также метрополитен возобновил работу.

Тем временем, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

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