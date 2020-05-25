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25 мая 2020, понедельник, 09:25 359
Общество 2020-05-25T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Харькове возобновил работу метрополитен

В Харькове возобновил работу метрополитен

Валерия Драгомирова
Харьков, Метро, Карантин
Метро в Харькове. Фото: true.xa
Метро в Харькове. Фото: true.xa

В понедельник, 25 мая, вслед за "Киевским метрополитеном" возобновило работу метро в Харькове. Об этом пишет харьковское издание Vgorode.

Харьковское метро возобновило работу в 5:30 понедельника 25 мая – в соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета от 22 мая (№132).

На предприятии заявили, что пускать в метро будут только пассажиров в масках или респираторах. Объявления с таким же содержанием появились и на входах на станции.

Однако очевидцы утверждают, что на платформы подземки попали как люди в масках, так и без них.

При этом работники метро носят маски.

Метро в Харькове. Фото: true.xaМетро в Харькове. Фото: true.xa





Напомним, ранее сообщалось, что метро в Харькове может заработать в один день с Киевом. 

Власти Харькова хотели 12 мая возобновить работу метро, объясняя это тем, что ни в Испании, ни в Италии метро не закрывали во время карантина.

Ранее Зеленский предупреждал мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина.

Харьковское метро закрыли 17 марта.

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