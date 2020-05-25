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25 мая 2020, понедельник, 10:40 2527
Транспорт 2020-05-25T12:00:02+03:00
Українські Новини
Киевское метро возобновило работу. Первые фото

Киевское метро возобновило работу. Первые фото

Ярина Вацяк
Фоторепортаж, Метро в Киеве, Открытие метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" возобновил работу в понедельник, 25 мая, после остановки 17 марта.

Об этом журналистам сообщила замдиректор КП Наталья Макогон, передают Українськi Новини.

"Проводится дезинфекция каждого поезда перед выходом из депо, станция в течение дня дезинфицируется: ручки дверей, кассовое окно, пол вестибюля и платформы, турникеты, поручни эскалатора", - сообщила она о соблюдении карантинных мер безопасности.

Температура у пассажиров измеряется избирательно, тех, кто имеет явные признаки ОРВИ – кашель, чиханье, слезятся глаза – будут направлять к семейным врачам.

В случае большого пассажиропотока будет ограничен вход в метро, как это делается во время футбольных матчей.

В метро введена бесконтактная форма оплаты проезда, а те, у кого остались жетоны, могут их использовать до конца июня.

Пассажиров призывают не скапливаться в вагонах, а по-возможности дожидаться следующего поезда.

Макогон также сообщила, что Национальная полиция в усиленном режиме контролирует соблюдение правил безопасности в метро.

Открытие метро в Киеве утром 25 мая Фото: 24tv.ua
Открытие метро в Киеве утром 25 мая Фото: 24tv.ua
Открытие столичного метро 25 мая Фото: 24tv.ua
Открытие столичного метро 25 мая Фото: 24tv.ua
Вход в метро утром 25 мая Фото: 24tv.ua
Вход в метро утром 25 мая Фото: 24tv.ua
Открытие киевского метро после карантина Фото: 24tv.ua
Открытие киевского метро после карантина Фото: 24tv.ua
Открытие метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Открытие метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Первый день работы метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Первый день работы метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Вход в метро 25 мая Фото: 44.ua
Вход в метро 25 мая Фото: 44.ua
метро в Киеве Фото: 44.ua
метро в Киеве Фото: 44.ua
Станция метро 25 мая Фото: 44.ua
Станция метро 25 мая Фото: 44.ua
Столичное метро 25 мая Фото: 44.ua
Столичное метро 25 мая Фото: 44.ua
Киевский метрополитен 25 мая Фото: 44.ua
Киевский метрополитен 25 мая Фото: 44.ua
метро в Киеве 25 мая Фото: 44.ua
метро в Киеве 25 мая Фото: 44.ua
Метро в первый день работы Фото: 44.ua
Метро в первый день работы Фото: 44.ua
Киевское метро 25 мая Фото: 44.ua
Киевское метро 25 мая Фото: 44.ua
метро 25 мая Фото: 44.ua
метро 25 мая Фото: 44.ua
Метро в Киеве утром 25 мая. Фото: Главком
Метро в Киеве утром 25 мая. Фото: Главком
Метро в Киеве 25 мая. Фото: Главком
Метро в Киеве 25 мая. Фото: Главком

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове также метрополитен возобновил работу.

Тем временем, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

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