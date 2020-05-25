Киевское метро возобновило работу. Первые фото

Об этом журналистам сообщила замдиректор КП Наталья Макогон, передают Українськi Новини.

"Проводится дезинфекция каждого поезда перед выходом из депо, станция в течение дня дезинфицируется: ручки дверей, кассовое окно, пол вестибюля и платформы, турникеты, поручни эскалатора", - сообщила она о соблюдении карантинных мер безопасности.

Температура у пассажиров измеряется избирательно, тех, кто имеет явные признаки ОРВИ – кашель, чиханье, слезятся глаза – будут направлять к семейным врачам.

В случае большого пассажиропотока будет ограничен вход в метро, как это делается во время футбольных матчей.

В метро введена бесконтактная форма оплаты проезда, а те, у кого остались жетоны, могут их использовать до конца июня.

Пассажиров призывают не скапливаться в вагонах, а по-возможности дожидаться следующего поезда.

Макогон также сообщила, что Национальная полиция в усиленном режиме контролирует соблюдение правил безопасности в метро.