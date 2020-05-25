Киевское метро возобновило работу. Первые фото

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" возобновил работу в понедельник, 25 мая, после остановки 17 марта. Об этом журналистам сообщила замдиректор КП Наталья Макогон, передают Українськi Новини. "Проводится дезинфекция каждого поезда перед выходом из депо, станция в течение дня дезинфицируется: ручки дверей, кассовое окно, пол вестибюля и платформы, турникеты, поручни эскалатора", - сообщила она о соблюдении карантинных мер безопасности. Температура у пассажиров измеряется избирательно, тех, кто имеет явные признаки ОРВИ – кашель, чиханье, слезятся глаза – будут направлять к семейным врачам. В случае большого пассажиропотока будет ограничен вход в метро, как это делается во время футбольных матчей. В метро введена бесконтактная форма оплаты проезда, а те, у кого остались жетоны, могут их использовать до конца июня. Пассажиров призывают не скапливаться в вагонах, а по-возможности дожидаться следующего поезда. Макогон также сообщила, что Национальная полиция в усиленном режиме контролирует соблюдение правил безопасности в метро. [gallery-6124] Как сообщали Українськi Новини, в Харькове также метрополитен возобновил работу. Тем временем, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.