Відео дня: інавгурація Зеленського за півтори хвилини

Сьогодні, 20 травня, відбулася інавгурація Президента Володимира Зеленського, під час якої після отримання всіх символів глави держави він виголосив першу промову на новому посту. Відео інавгурації Зеленського опублікувала Радіо Свобода.

Інавгурація Президента розпочалася о 10:00 у Верховній Раді. Під час церемонії Зеленський прийняв присягу і підписав її текст.

"Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - йдеться у тексті присяги.

Також Зеленський прийняв символи глави держави: колар, гербову печатку, президентську булаву і штандарт президента.

Потім Зеленський виголосив першу промову на посаді Президента.

Як повідомляли Українські Новини, сайт АП оновили під Президента Зеленського.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

Також Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.