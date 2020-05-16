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16 травня 2020, субота, 20:47 9
Президент 2020-05-16T21:45:01+03:00
Українські Новини
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ

З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ

Валерия Драгомирова
ЗМІ, Володимир Зеленський, рік президентства
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що президент Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ за підсумками першого року свого президентства, тоді як до 100 днів президентства замість прес-конференції дав інтерв'ю, яке вийшло на телеканалі "1+1".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передають Українські Новини.


"Єрмак підкреслив, що Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ за підсумками першого року свого президентства", - йдеться у ньому.

22 квітня вийшов фільм про рік з дня обрання Зеленського президентом, де він дав інтерв'ю.

У фільмі Зеленський зазначив, що багато людей в політиці домагаються нестабільності держави, щоб окремі фінансові групи могли заробляти величезні кошти.

Як повідомляли Українські Новини, згідно відповіді Офісу Президента на запит агентства, фільм про рік президентства зняв сам Офіс Президента без залучення комерційних студій.

Раніше Зеленський побив світовий рекорд Лукашенка з тривалості прес-конференції в два рази.

Крім того, Зеленський заявив про високу довіру до нього, і що "Слугу народу" всі хочуть потопити.

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