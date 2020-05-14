Через відключення блоків атомних станцій ціна на електроенергію зросла на 15%, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, який не бачить перспектив у майнінгу кріптовалюти на українській електроенергії, повідомив, що через відключення блоків атомних електростанцій ціна на електрику в Україні зросла на 15%.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні був зупинений ще один атомний блок - у аварійний ремонт о 17:51 був відключено третій блок Південно-української АЕС. Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України", - написав Герус.

За його словами, ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9150 МВт. "Тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої. На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок - в останні дні ціна електроенергії виросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна", - підкреслив він.

Також чиновник додав, що додаткове навантаження лягла на вугільні електростанції (ТЕС), деякі з яких працюють на 3-5 блоках.

"Невже це така реакція на звернення депутатів не зупиняти атомні блоки, які знаходяться у державній власності і продають електроенергію за найнижчими цінами?", - підкреслив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, т.в.о. міністра енергетики Буславец пропонує майнить криптовалюту на АЕС.

Тим часом, ціна електроенергії для деяких українців може змінитися з метою компенсації "зеленого" тарифу.

Також у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення.

Раніше Герус заявляв, що ДТЕК Ахметова штучно створив дефіцит електроенергії на "ринку на добу вперед". Також "Енергоатом" заявляє, що ціни на електроенергію можуть підскочити з-за обмеження потужності енергоблоків АЕС.