У Мінекономіки вирішили, що в Україні вистачає масок і антисептиків і пора їх експортувати

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір рекомендувати Кабінету Міністрів відновити експорт засобів індивідуального захисту з 1 червня. Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, передають Українські Новини. "Ми впевнені, що в найближчі дні вийдемо на остаточне обгрунтування рішення щодо того, що продовжувати заборону на експорт після 1 червня недоцільно. Побачимо, чи будуть умови, щоб скоротити така заборона, як це сталося зі спиртом", - сказав він. В Мінекономіки констатують, що український ринок вже насичений засобами індивідуального захисту. Як повідомляли Українські Новини, МОЗ пояснив для чого потрібно носити маски. Раніше Українські Новини повідомляли, де і за якою ціною можна купити медичні маски і антисептики. Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування. Раніше повідомлялося про те, що у Києві з'явилися автомати, в яких продають медичні маски.