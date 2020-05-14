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14 травня 2020, четвер, 14:26 7
Політика 2020-05-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Мінекономіки вирішили, що в Україні вистачає масок і антисептиків і пора їх експортувати

У Мінекономіки вирішили, що в Україні вистачає масок і антисептиків і пора їх експортувати

Ольга Фандорина
Маски, Експорт, Засоби індивідуального захисту, антисептики
Маска і антисептик. Фото: Pixabay
Маска і антисептик. Фото: Pixabay

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір рекомендувати Кабінету Міністрів відновити експорт засобів індивідуального захисту з 1 червня.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, передають Українські Новини.

"Ми впевнені, що в найближчі дні вийдемо на остаточне обгрунтування рішення щодо того, що продовжувати заборону на експорт після 1 червня недоцільно. Побачимо, чи будуть умови, щоб скоротити така заборона, як це сталося зі спиртом", - сказав він.

В Мінекономіки констатують, що український ринок вже насичений засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ пояснив для чого потрібно носити маски.

Раніше Українські Новини повідомляли, де і за якою ціною можна купити медичні маски і антисептики.

Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві з'явилися автомати, в яких продають медичні маски.

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