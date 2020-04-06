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06 апреля 2020, понедельник, 11:33 1456
Общество 2020-04-06T13:45:04+03:00
Українські Новини
Маски снова исчезли из киевских аптек. Куда идти за средствами защиты

Маски снова исчезли из киевских аптек. Куда идти за средствами защиты

Кира Молчанова
Маски, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, медицинские маски
Медицинские маски.
Медицинские маски.

Вернувшиеся на прилавки столичных аптек медицинские маски снова исчезли из продажи. Купить их можно в других магазинах или в интернете, дороже, чем было до карантина. Тем временем, медицинские маски киевлянам нужны даже для того, чтобы зайти в подъезд или лифт.

Об этом Українським Новинам сообщили представители киевских аптечных сетей.

В сети "Фармація" в наличии только марлевые маски по цене 10 гривен за штуку. Такие маски есть в основном в аптечных пунктах при больницах. Нам сообщили, что в ближайшее время в другие аптеки будут завозить еще маски.

Медицинских масок больше нет в сети аптек "Доброго дня", "Бажаємо здоров’я", "Подорожник" и "Низьких цін".

К тому же, некоторые аптеки сети "Фармація" изменили график, и теперь работают в субботу до 14, а воскресенье стало выходным днем.

Одноразовые медицинские маски есть в сети гипермаркетов "Эпицентр". Там они стоят 849 гривен 96 копеек за упаковку из 50 штук. Маска-респиратор там стоит 69 гривен. Респиратор "Бук-3" без клапана – 99 гривен.

Респираторы в эпицентре есть. Самые дешевые - 69 гривен.Респираторы в эпицентре есть. Самые дешевые - 69 гривен.

Медицинские маски в Медицинские маски в "Эпицентре" рядом с тоже востребованными маслом и макаронами

Надпись на дверях аптеки Надпись на дверях аптеки "Бажаємо здоров’я"

По-прежнему медицинские маски, в том числе многоразовые, можно купить в и нтернет-магазинах.

Как сообщали Українські Новини, медицинские маски бывают нескольких видов. Защищают они по-разному.

Кроме того, ранее в крупных аптечных сетях уже отсутствовали в продаже медицинские маски.

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