Медицинские маски и антисептики есть в большинстве аптечных сетей. Где можно купить и по какой цене

После того, как оптовые цены на медицинские маски резко упали, большей части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 39-53 гривны за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей.

В аптеках сетей "Фармация", "Аптека низьких цін", "Аптека доброго дня" и "Виталюкс" маски и антисептики есть в наличии.

В аптеках сети "Фармация" цена за медицинские маски составляет 15 гривен за штуку, цена на марлевые маски составляет 10 гривен за штуку; стоимость антисептиков зависит от объема и страны-производителя препарата.

В сети "Аптека низьких цін" в наличии есть маски стоимостью 15 гривен/штука; в качестве антисептика предлагают препарат "Септил" (28-50 гривен за штуку).

В сети "Виталюкс" в наличии есть антисептик "Манорм" стоимостью 51,5 гривен за штуку; также в наличии имеются маски стоимостью 16,5 гривен за штуку.

В аптеках сети "Аптека доброго дня" маски есть в наличии по 14,8 гривен/штука и антисептики по 39-40 гривен/штука; также в качестве антисептиков предлагают перекись и хлоргексидин.

В аптеках сети "Мед-сервис" по состоянию на 13:00 в наличии есть антисептик "Манорм" стоимостью 52,8 гривен; масок в наличии нет, но представитель аптеки отметил, что их наличие нужно уточнять в каждой конкретной аптеке.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля 190 тыс. медицинских масок поступило в сети коммунальных аптек "Фармация".

Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве появились автоматы, в которых продают медицинские маски.