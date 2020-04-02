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02 апреля 2020, четверг, 12:03 101
Общество 2020-04-02T12:05:09+03:00
Українські Новини
Зачем носить маску, если она не защищает: объяснение Минздрава

Зачем носить маску, если она не защищает: объяснение Минздрава

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, медицинские маски
Без маски в общественные места не пустят. Фото: freepik
Без маски в общественные места не пустят. Фото: freepik

В Украине Кабинет министров принял решение расширить перечень карантинных мер, одной из которой стало обязательное ношение медицинских масок и защитных средств в общественных места.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Минздрав рекомендует и настаивает на использовании масок в общественные местах, так как всех рассматривают, как потенциально инфицированных.

"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. Когда есть маска, то выделение биологического материала, которое может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метров, а может выделяться не более чем на 10-15 сантиметров", - объяснил Ляшко.

Он добавил, что маска снижает риск инфицировать других людей. По его словам, респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, который их носит.

"Клапан выдоха позволяет выделяться большом количестве воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - уточнил санитарный врач.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил, что решение об открытии продуктовых рынков должны принимать органы местного самоуправления.

Также главный санитарный врач назвал причины 20 летальных случаев от коронавируса у украицев, и рассказал, сколько сейчас находится на лечении в госпиталях.

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