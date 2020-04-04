В Киеве появились автоматы с медицинскими масками

В Киеве появились автоматы по продаже медицинских масок, в то время, как маски появились в 3 аптечных сетях столицы. Один из таких аппаратов есть в супермаркете "Фуршет" на улице Мостицкой. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас. В ассортименте есть одноразовые трехслойные маски, которые продают их по 20 гривен за одну маску. Также можно купить сразу две маски за 40 гривен или три за 60 гривен. Автомат с масками. Фото: Киев Сейчас Для того, чтобы купить маску, необходимо внести купюры в купюроприемник, выбрать количество масок и получить их в специальном отделе. Как сообщали Українські Новини, согласно новым ограничениям Кабинета Министров, в Украине будет запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора. Ранее сообщалось о том, чем отличаются медицинские маски от респираторов. Также в Центре общественного здоровья рассказали, как правильно носить маски и ператки. Тем временем, журнал The Lancet опубликовал рекомендации по использованию защитных масок на основе опыта разных стран мира.