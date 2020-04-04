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04 апреля 2020, суббота, 17:44 578
Общество 2020-04-04T17:49:08+03:00
Українські Новини
В Киеве появились автоматы с медицинскими масками

В Киеве появились автоматы с медицинскими масками

Елена Новикова
Маски, Фуршет, Коронавирус, медицинские маски, Автомат с масками
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

В Киеве появились автоматы по продаже медицинских масок, в то время, как маски появились в 3 аптечных сетях столицы. Один из таких аппаратов есть в супермаркете "Фуршет" на улице Мостицкой. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.

В ассортименте есть одноразовые трехслойные маски, которые продают их по 20 гривен за одну маску. Также можно купить сразу две маски за 40 гривен или три за 60 гривен.

Автомат с масками. Фото: Киев СейчасАвтомат с масками. Фото: Киев Сейчас

Для того, чтобы купить маску, необходимо внести купюры в купюроприемник, выбрать количество масок и получить их в специальном отделе.

Как сообщали Українські Новини, согласно новым ограничениям Кабинета Министров, в Украине будет запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора.

Ранее сообщалось о том, чем отличаются медицинские маски от респираторов.

Также в Центре общественного здоровья рассказали, как правильно носить маски и ператки.

Тем временем, журнал The Lancet опубликовал рекомендации по использованию защитных масок на основе опыта разных стран мира.

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