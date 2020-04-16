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16 апреля 2020, четверг, 11:09 173
Экономика 2020-04-16T11:10:06+03:00
Українські Новини
Оптовые цены на медицинские маски резко упала: рынок ими перенасыщен

Оптовые цены на медицинские маски резко упала: рынок ими перенасыщен

Ольга Фандорина
Экспорт, Маска, медицинские маски, Оптовые цены
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

За месяц карантина в Украине появились маски как отечественного производителя, так и китайские, с мембраной и без, то есть защитные средства - на любой вкус. Оптовые цены уже снизились с 13 до 9 грн, что означает обвал цен в рознице и в интернете. Об этом сообщил в Facebook бизнесмен, экс-депутат Киеврады Алексей Давиденко.

"У меня хорошие новости. Маски валятся в цене на опте, а это значит что с разницей в пару дней будет обвал цен в рознице и интернете. Рынок насытился. Еще в понедельник, позвонили сразу два украинских производителя марлевых масок и сказали, что их склады ломятся от уже пошитого, спрос упал в разы и они готовы отдавать маски уже даже по себестоимости только для того, чтобы не остаться с ними навсегда. Цена в опте упала с 13 грн до 9 грн за штуку", - сообщает Давиденко. 

Также бизнесмен сообщил, что хотелось все же узнать ФИО тех, кто будет наказан за не закрытый вовремя экспорт из Украины товаров защиты.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил для чего нужно носить маски


Кроме того, в Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей. 

Тем временем, что такое общественное место во время карантина

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