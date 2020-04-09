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09 апреля 2020, четверг, 15:09 929
Общество 2020-04-09T15:17:07+03:00
Українські Новини
К аптекам, в которых нет масок, будут применять меры, — Офис Президента

К аптекам, в которых нет масок, будут применять меры, — Офис Президента

Кира Молчанова
Аптеки, Маска, медицинская маска, коронавирус в Украине
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

Пока маски в большинстве аптек — это дефицит. На фоне этого Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"На традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом... было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в Украину прибыли еще три самолета из Китая со спецсредствами для борьбы с коронавирусом, которые будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на совещании, что количество украинцев, которые пользуются средствами индивидуальной защиты, значительно возросло.

По его словам, со ссылкой на результаты опроса, 89% граждан используют средства защиты, а 50% применяют дезинфекторы.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено вскоре запустить онлайн центр для консультаций врачей в регионах, в том числе по использованию аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось о том, что в столице больницы готовы к приему "второй волны" пациентов с коронавирусом.

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