Польща продовжила на місяць контроль на кордонах з країнами ЄС

Польща, де вибори президента так і не відбулися, продовжила прикордонний контроль з сусідами-членами Євросоюзу ще на 30 днів. Про це передає RMF24. Наголошується, Польща продовжила контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною - до 12 червня. Також на даний момент перетинання кордону можливо лише в певних пунктах. Зокрема, перетинати кордони можуть лише громадяни Польщі, іноземці, візит яких аргументований, а також дипломати і представники інших країн для переговорів. Як повідомляли Українські Новини, у Польщі хотіли скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки, але з умовою, що він більше не буде балотуватися. Також Сейм Польщі пропонував ввести режим надзвичайної ситуації, щоб відкласти президентські вибори. Польща відновила видачу робочих віз українців. Крім того, в Польщі відновили роботу торгові центри готелі. Тим часом сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Також внутрішні кордони з 15 червня відкривають Австрія і Німеччина.