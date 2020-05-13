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13 травня 2020, середа, 18:22 9
Європа 2020-05-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
Польща продовжила на місяць контроль на кордонах з країнами ЄС

Польща продовжила на місяць контроль на кордонах з країнами ЄС

Елизавета Кесельман
Німеччина, Австрія, коронавірус в Європі, прикордонний контроль
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

Польща, де вибори президента так і не відбулися, продовжила прикордонний контроль з сусідами-членами Євросоюзу ще на 30 днів. Про це передає RMF24.

Наголошується, Польща продовжила контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною - до 12 червня. Також на даний момент перетинання кордону можливо лише в певних пунктах.

Зокрема, перетинати кордони можуть лише громадяни Польщі, іноземці, візит яких аргументований, а також дипломати і представники інших країн для переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі хотіли скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки, але з умовою, що він більше не буде балотуватися.

Також Сейм Польщі пропонував ввести режим надзвичайної ситуації, щоб відкласти президентські вибори.

Польща відновила видачу робочих віз українців. Крім того, в Польщі відновили роботу торгові центри готелі.

Тим часом сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також внутрішні кордони з 15 червня відкривають Австрія і Німеччина.

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