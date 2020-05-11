Выборы президента в Польше, назначенные на 10 мая, не состоялись

После длительных споров, власти Польши приняли решение назначить выборы на 10 мая в формате "почтового голосования". Однако, государственная избирательная комиссия Польши объявила, что голосование на выборах президента 10 мая было невозможным. Об этом сообщает RMF24.

Как передает ведомство, избирательный коммитет заявил, что избиратели не смогли проголосовть за кандидатов 10 мая. Формально избирательная комиссия подтвердила, что выборы президента Польши не состоялись.

Отмечается, что на данный момент у Сейма Польши в запасе есть две недели, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

Как сообщали Українські Новини, в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года, но с условием, что он больше не будет баллотироваться.

Также Сейм Польши предлагал ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы отложить президентские выборы.

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцев. Кроме того, в Польше возобновили работу торговые центры и гостиницы.

Тем временем, сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля в связи с пандемией коронавируса.