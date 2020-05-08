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08 мая 2020, пятница, 15:25 131
Европа 2020-05-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Австрия надеется на открытие границ с Германией до начала лета

Австрия надеется на открытие границ с Германией до начала лета

Елизавета Кесельман
Германия, Австрия, Границы, открытие границ
Граница Австрии и Германии. Фото: pixabay
Граница Австрии и Германии. Фото: pixabay

В Австрии, где с 15 мая открываются рестораны и школы для младших классов, выразила надежды на то, что внутренние границы с Германией откроются до начала летнего сезона. Об этом сообщает Der Spiegel. 

Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, открытие границ важно не только для туристической сферы, но и облегчит жизнь семьям, разделенных пограничным контролем.

По его словам, правительство почти ежедневно контактирует со своими немецкими партнерами по данному вопросу. При этом он отметил, что открытие границы не только важно с туристической точки зрения, но и облегчит жизнь многим семьям, которые в настоящее время разделены пограничным контролем.

"Как только Германия будет готова, мы откроем границу между странами. Число случаев заражения коронавирусом в настоящее время в Австрии ниже, чем в Германии. Поэтому я надеюсь, что граница будет открыта до лета", заявил Курц.

Как сообщали Українські Новини, Германия призвала своих граждан воздержаться от поездок заграницу до 14 июня. 

Кроме того, В Германии продолжают фиксировать вспышки заболевания коронавирусом.

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