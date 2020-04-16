В Польше хотят отметь выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года

В Польше правящая партия "Право и справедливость", которая одержала победу в октябре 2019, внесла в Сейм проект изменений в Констуцию, который предусматривает продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, запланированных на май.

Об этом пишет УП со ссылкой на Polskie radio.

Проект поправки предусматривает семилетний срок полномочий президента без возможности переизбрания и одновременно продлевает срок полномочий нынешнего президента на два года (до 7 лет).

В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого Закона становятся недействительными".

В обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего о необходимости удержания стабильности в отношении должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.



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