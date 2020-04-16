В Польше хотят отметь выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года

В Польше правящая партия "Право и справедливость", которая одержала победу в октябре 2019, внесла в Сейм проект изменений в Констуцию, который предусматривает продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, запланированных на май. Об этом пишет УП со ссылкой на Polskie radio. Проект поправки предусматривает семилетний срок полномочий президента без возможности переизбрания и одновременно продлевает срок полномочий нынешнего президента на два года (до 7 лет). В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого Закона становятся недействительными". В обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего о необходимости удержания стабильности в отношении должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.Как сообщали Українські Новини, в России изменили Конституцию, чтобы Путин смог снова баллотироваться в президенты.