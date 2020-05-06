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  • Сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля
06 мая 2020, среда, 13:33 273
Европа 2020-05-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
Сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля

Сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля

Елизавета Кесельман
Франция, Продление карантина, Коронавирус во Франции, карантин во Франции
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

Во Франции, где ранее парламент отказался от ослабления карантина с 11 мая, сенат поддержал продление режима чрезвычайного положения до 24 июля. Об этом передает Le Figaro.

Отмечается, что сенат Франции проголосовал за законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, его поддержали 240 депутатов, "против" высказались 25 членов парламента. Еще 80 воздержались от голосования.

Ожидается, что текст документа рассмотрят на комитете в среду на Национальном собрании. Окончательно законопроект должны утвердить до выходных.

Отмечается такж, что изначальный проект закона предусматривал продление положения до 24 июля.

Проектом закона предусматриваются новые ограничительные меры, такие как обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой "информационной системы" для отслеживания пациентов, больных коронавирусом, и их контактов.

Как сообщали Українські Новини, Франция заявляла, что не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы. 

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