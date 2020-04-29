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29 апреля 2020, среда, 17:49 382
Европа 2020-04-29T17:55:50+03:00
Українські Новини
На следующей неделе Польша открывает торговые центры и гостиницы

На следующей неделе Польша открывает торговые центры и гостиницы

Елизавета Кесельман
Польша, Карантин, коронавирус в Польше, ослабление карантина, Карантин в Польше
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

20 апреля правительство Польши открыло лесные и парковые зоны. Тем временем, уже со следующей недели в стране возобновляют работу гостиницы и торговые центры. Об этом сообщает RMF 24.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 4 мая власти ослабят карантин. Так, откроются музеи и библиотеки, гостиницы и торговые центры.

Кроме того, с 6 мая возможно возобновят работу ясли и детсады, однако окончательное решение примут их директора и учредители, если заведения смогут выполнять критерии, определены в методических рекомендациях Министерства здравоохранения.

Также премьер добавил, что меры безопасности будут оставаться актуальными, не смотря на ослабление карантинных ограничений.

"Мы открываем экономику, но мы не должны  ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - сказал Моравецкий.

Как сообщали Українські Новини, Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

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