На следующей неделе Польша открывает торговые центры и гостиницы

20 апреля правительство Польши открыло лесные и парковые зоны. Тем временем, уже со следующей недели в стране возобновляют работу гостиницы и торговые центры. Об этом сообщает RMF 24.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 4 мая власти ослабят карантин. Так, откроются музеи и библиотеки, гостиницы и торговые центры.

Кроме того, с 6 мая возможно возобновят работу ясли и детсады, однако окончательное решение примут их директора и учредители, если заведения смогут выполнять критерии, определены в методических рекомендациях Министерства здравоохранения.

Также премьер добавил, что меры безопасности будут оставаться актуальными, не смотря на ослабление карантинных ограничений.

"Мы открываем экономику, но мы не должны ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - сказал Моравецкий.

Как сообщали Українські Новини, Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.