Сенат Польши предлагает властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы

Сенат Польши призывает власти страны ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы перенести запланированные на 10 мая выборы президента, которые предлагалось провести по почте. Об этом сообщает RMF24.

Данное решение поддержал 51 сенатор, 49 высказались против.

"Положение стихийного бедствия, которое существует де-факто, но не де-юре, дает широкие возможности, чтобы отложить президентские выборы в соответствии с Конституцией", - заявил спикер Сената Томаш Гродзкий.

Как сообщали Українські Новини, первый тур выборов президента в Польше назначен на 10 мая.

Однако из-за пандемии коронавируса власти выдвинули идею проведения выборов и голосования по почте. 6 мая сенат Польши отклонил постановление.

Кроме того, в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцев.

Кроме того, в Польше возобновили работу торговые центры и гостиницы.

Тем временем, сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля в связи с пандемией коронавируса.