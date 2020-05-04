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04 мая 2020, понедельник, 11:49 88
Внешняя политика 2020-05-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Елизавета Кесельман
Украина, Польша, Виза, выдача виз, Рабочая виза
Польша. фото: embaperu.ch
Польша. фото: embaperu.ch

В то время, как в США приостановили выдачу рабочих виз из-за пандемии коронавируса, Польша, которая постепенно выходит из карантина, возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Польши, передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в нем.

При этом прием заявителей с другой целью осуществляться не будет.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что при подаче документов на получение визы граждане должны соблюдать дистанцию и быть в маске и перчатках.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза для обеспечения сезонным работникам безопасности.

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