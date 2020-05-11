Парки і сквери закривали заради психологічного ефекту, — заступник міністра охорони здоров'я

В Україні парки та сквери в рамках карантину, який продовжили до 22 травня, закривали не для впливу на епідемічний процес, а для психологічного ефекту на людей. Цю практику запозичили в інших країн. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми коли закривали в свій час парки, робили обприскування доріг, це було питанням не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків - немає відчуття, що все безпечно", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що Україна перейняла цю практику інших країн, зокрема Китаю та Італії. За його словами, завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'явилося відчуття небезпеки і необхідності дотримання карантинних заходів, які впроваджувало уряд.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня дозволена робота музеїв і бібліотек салонів краси та перукарень.

Крім того, з 11 травня можна відвідувати парки, сквери та зони відпочинку і можуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Також разрешена робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування навинос.