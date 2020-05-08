У Мінфіні обіцяють, що обсяг фінансування з боку МВФ не зменшиться

Після того, як представник МВФ повідомив, що фонд може замінити програму фінансування України з EFF на Stand-By, а главою місії в Україні призначили Іванну Владкову Голлар, Міністерство фінансів заявило, що обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду не зміниться.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

У зв'язку з масштабною фінансово-економічною кризою у всьому світі через поширення COVID-19 і загальною економічною невизначеністю щодо тривалості та інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за короткою програмою кредитування Stand-By замість EFF.

"При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

У той же час на даний момент переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають", - йдеться в повідомленні.

Питання про модальності програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

Основна різниця між цими програмами полягає у терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 року, EFF - 3 роки.

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня (11-17 травня).

Як повідомляли Українські Новини, Національному банку очікують перший транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової програми співпраці у 2 млрд доларів у 2-му кварталі.

У січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

В той же час Світовий банк прогнозував на початку року зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році.

Крім того, в той час, як у Мінфіні підрахували, скільки Україні необхідно буде виплатити цього року за зовнішніми боргами, інвестиційні банки вважають, що фінансовою підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду буде недостатньо для відновлення економіки країни.