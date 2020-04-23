Первый транш МВФ ожидают в Украине в апреле-июне этого года, — НБУ

В то время, как в Украине учетную ставку снизили с 10 до 8%, в Национальном банке ожидают первый транш Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества в 2 млрд долларов во 2-м квартале.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Украина вплотную приблизилась к одобрению советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долларов во втором квартале", - говорится в нем.

Во-первых, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета.

Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать поддержку бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки.

Во-вторых, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы на уровне 27-29 млрд долларов в течение этого и последующих лет.

Таким образом, сотрудничество с МВФ является главной предпосылкой сохранения макрофинансовой стабильности в Украине во время мирового кризиса.

Соответственно, отсутствие программы с фондом остается основным риском для воплощения данного прогноза.

Другим важным риском для реализации указанного прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и сохранение ограничительных мер, необходимых для его преодоления, на длительный период.

От этого напрямую будет зависеть скорость восстановления как глобальной, так и украинской экономики.

Как сообщали Українські Новини, НБУ отмечает, что инфляция в 2020 будет находиться в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Также Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.