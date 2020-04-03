Помощи одного МВФ будет недостаточно для восстановления экономики, - инвестбанкиры

В то время, как в Минфине подсчитали, сколько Украине необходимо будет выплатить в этом году по внешним долгам, инвестиционные банки полагают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"Чем дольше будет затягиваться карантин, тем сложнее будет восстанавливаться экономике. Если карантин затянется на более чем два месяца, то значительная часть бизнеса будет не в состоянии возобновить свою работу. Зависимость экономики Украины от внешних рынков высокая, поэтому ее возобновление также будет зависеть от скорости восстановления мировой экономики. Уже очевидно, что потери мировой экономики в первом полугодии будут огромны", - сказала Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Однако, по ее словам, все зависит от того насколько быстро будет проходить разворот.

По мнению аналитика, наиболее благоприятный сценарий - это V-образный разворот, когда скорость восстановления будет сравнима со скоростью спада.

"Если же мировая экономика дольше задержится на дне, а восстановление будет долгим и неуверенным, то спад украинской экономики может продолжиться и в следующем году", - отметила Ахтырко.

При этом она полагает, что внешняя торговля Украины значительно сократится, уменьшится и импорт, и экспорт.

"Однако мы ожидаем, что уменьшение импорта будет более стремительным, чем экспорта. Обвал цен на энергоресурсы, а также снижение спроса на инвестиционные и потребительские товары будет иметь больший эффект на импорт, чем снижение мировых цен на зерно и металлургическую продукцию, которые являются основной украинского экспорта. Не исключено, что счет текущих операций платежного баланса окажется в профиците, что снимет девальвационное давление со стороны фундаментальных факторов", - отметила она.

Давление психологических факторов останется сильным, а факторы, которые будут негативно влиять на валютный рынок, будут возникать постоянно как внутри, а и вне ее.

Поэтому ситуационные колебания курса в течение года будут очень частыми.

"Нет, они (средства МВФ) лишь облегчат ситуацию с выплатой по внешним займам и помогут профинансировать дефицит бюджета. В ближайшее время встанут проблемы, связанные с сокращением доходов значительной части населения. Это может стать большим дестабилизирующим фактором", - подытожила Ахтырко.

По мнению Александр Мартыненко, главы аналитического подразделения группы ICU, справиться с трудностями карантинного режима украинской экономике поможет только внешняя помощь.

"Украина может получить 4,5 млрд долларов в результате соглашения с МВФ для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Скорее всего, этого будет недостаточно для того, чтобы восполнить все потери экономики. Тем не менее, это почти 3% от ВВП страны в 2019 – показатель, вполне сравнимый с размером стимулирующих фискальных пакетов "Большой десятки". Осталось только подписать соглашение с МВФ", - отметил представитель ICU.

Как сообщали Українські Новини, инвестиционные банкиры отмечают, что в ближайшие несколько месяцев предпосылок для дефолта Украины по внешним долгам нет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.