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03 апреля 2020, пятница, 09:49 193
Финансы 2020-04-03T09:49:44+03:00
Українські Новини
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам

Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам

Сергей Жолобецкий
Минфин, МВФ, Госдолг, Внешний долг, Выплаты, Выплаты МВФ
Прогнозные платежи по госдолгу выросли
Прогнозные платежи по госдолгу выросли

В то время как общий госдолг в феврале немного сократился, Украине в течение апреля-июня необходимо выплатить 50,55 млрд гривен по внешним долгам и 91,21 млрд гривен по внутренним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

В частности, по внешним долгам во втором квартале Украине необходимо выплатить 8,52 млрд гривен за обслуживание долга и 42,03 млрд гривен – погасить.

За обслуживание внутреннего долга во втором квартале Украине необходимо выплатить 27,81 млрд гривен, погасить – 63,4 млрд гривен, из которых почти 100% - ОВГЗ.

Пик выплат в текущем году приходится на 3-й квартал.

В июле-сентябре Украине необходимо будет выплатить по внутренним долгам 73,35 млрд гривен (17,59 млрд гривен – обслуживание, 55,76 млрд – погашение), 94,57 млрд гривен – по внешним долгам (20,2 млрд гривен – обслуживание, 74,37 млрд – погашение).

Если в 2020 году платежи по госдолгу запланированы в сумме 449,75 млрд гривен, то в 2021 году они снизятся до 323,57 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в марте сократился на 38,8% с 17,182 млрд гривен (на 1 марта) до 10,517 млрд гривен (на 1 апреля).

После того, как в январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи, в феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.

После создания в Украине Агентства по управлению госдолгом, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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