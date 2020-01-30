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30 января 2020, четверг, 14:12 46
Экономика 2020-01-30T14:37:38+02:00
Українські Новини
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020

НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020

Ярина Вацяк
НБУ, Нацбанк, экономический прогноз, ВВП, ВВП Украины
Нацбанк
Нацбанк

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", - говорится в нем.

Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

Высокий уровень частного потребления и инвестиций будут оставаться основным двигателем экономического роста.

В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительных потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте.

Дефицит текущего счета в 2020-2022 годах, по-прежнему будет находиться в приемлемых пределах.

В 2019 году дефицит сузился до 0,7% ВВП.

Значительный вклад в его сокращение имело получение НАК "Нефтегаз Украины" компенсации от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Однако и без учета этих средств дефицит текущего счета сузился благодаря меньшему дефициту внешней торговли товарами, устойчивому росту экспорта услуг, меньшим объемам репатриации дивидендов.

В 2020-2022 дефицит текущего счета будет колебаться на уровне 3-4%.

Расширение дефицита будет связано, в частности, высокими объемами инвестиционного импорта и снижением поступлений от транзита газа.

Одновременно это будет компенсироваться более существенными поступлениями капитала в частный сектор в результате улучшения инвестиционного климата.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.

Также министр Тимофей Милованов заявил, что ВВП Украины вырастет на 0,23% в 2020 из-за запуска рынка земли.

Ранее ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3%.

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