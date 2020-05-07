МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена

Международный валютный фонд назначил главой миссии в Украине Иванну Владкову Голлар вместо Рона ван Родена в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Иванна Владкова Голлар - гражданка Болгарии, имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

Среди последних ее назначений - руководство миссий в Молдове и Северной Македонии.

Она сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая текущего года.

Как сообщали Українські Новини, Национальном банке ожидают первый транш Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества в 2 млрд долларов во 2-м квартале.

В январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

В то же время Всемирный банк прогнозировал в начале года рост ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.

Кроме того, в то время, как в Минфине подсчитали, сколько Украине необходимо будет выплатить в этом году по внешним долгам, инвестиционные банки полагают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.