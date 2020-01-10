Всемирный банк прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2020

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.

По прогнозам банка, рост ВВП Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%.

При этом на 2021 и 2022 годы прогнозируется рост экономики на уровне 4,2%.

Также Всемирный банк прогнозирует глобальный экономический рост в 2020 году на уровне 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, Милованов заявил, что ВВП Украины вырастет на 0,23% в 2020 из-за запуска рынка земли.

Ранее ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3%.

Также НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции.

Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году. Ожидается, что инфляция в начале года войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.