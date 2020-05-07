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07 травня 2020, четвер, 17:08 24
Зовнішня політика 2020-05-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена

МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена

Ярина Вацяк
МВФ, Іванна Владкова Голлар, Рон ван Родена
Іванна Владкова Голлар Фото: gov.md
Іванна Владкова Голлар Фото: gov.md

Міжнародний валютний фонд призначив главою місії в Україні Іванну Владкову Голлар замість Рона ван Родена в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання у 3% на зниження в 7,7% у 2020.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.

Іванна Владкова Голлар - громадянка Болгарії, має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються.

Серед останніх її призначення - керівництво місій в Молдові та Північної Македонії.

Вона змінила на цій посаді Рона ван Родена з 1 травня поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, Національному банку очікують перший транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової програми співпраці у 2 млрд доларів у 2-му кварталі.

У січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

Водночас Світовий банк прогнозував на початку року зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році.

Крім того, в той час, як у Мінфіні підрахували, скільки Україні необхідно буде виплатити цього року за зовнішніми боргами, інвестиційні банки вважають, що фінансовою підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду буде недостатньо для відновлення економіки країни.

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