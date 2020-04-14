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14 апреля 2020, вторник, 15:41 132
Финансы 2020-04-14T16:01:43+03:00
Українські Новини
МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020

МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020

Ярина Вацяк
МВФ, ВВП, падение ВВП, экономика Украины, прогноз ВВП
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020 году в то время, как Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные МВФ, передают Українські Новини.

При этом в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

Согласно обновленному прогнозу, рост потребительских цен (среднегодовой показатель) в текущем году составит 4,5%, а в следующем – 7,2%.

Безработица, по прогнозу МВФ, в текущем году может составить 10,1%, а уже в следующем снизится до 9,3%.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

В то же время Всемирный банк прогнозировал в начале года рост ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.

Кроме того, ситуация на валютном рынке остается напряженной.

Также  аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

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