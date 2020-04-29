Нацполіція працюватиме в посиленому режимі на травневі свята

Національна поліція працюватиме в посиленому режимі на травневі свята. Про це Українським Новинам повідомили в Нацполіції.

"Ми з початку режиму карантину в посиленому режимі. На травневі також в такому ж режимі", - сказали у відомстві.

Інших особливостей несення служби не передбачається.

При цьому, в Нацполіції не уточнили, яку кількість поліцейських буде залучено до забезпечення правопорядку на травневі свята.

Як повідомляли Українські Новини, 75% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", планують бути вдома на травневі свята.

Раніше повідомлялося про те, що поліція не становила адміністративні протоколи, у тому числі про порушення правил карантину, який продовжили до 11 травня, щодо підприємців, які пікетували Кабінет Міністрів. Вони вимагали послабити карантин і дати можливість їм працювати з 1 травня.

Також Нацполіція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень.