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29 апреля 2020, среда, 11:43 1018
Происшествия 2020-04-29T12:34:35+03:00
Українські Новини
Карантин не для всех. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин

Карантин не для всех. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин

Кира Молчанова
Кабмин, национальная полиция, Митинг, Конфликт, Акция протеста, Физлица-предприниматели, Предприниматели, Частные предприниматели, Нацгвардия, Малый и средний бизнес

Сегодня, 29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая.

Об этом сообщает издание "Страна".

"Если карантин, то для всех. Почему мы не работаем, а Рошен работает, Эпицентр работает, Макдональдс работает. А если не для всех, то давайте открывать всех. А не так, что карантин только для малого бизнеса, а крупный бизнес работает", - говорят предприниматели.

Акция под Кабмином. Скриншот видеоАкция под Кабмином. Скриншот видео

Несколько десятков предпринимателей собрались на улице Грушевского и требуют снять для них карантинные ограничения с 1 мая.

В начале акции правоохранители пытались не допустить предпринимателей на акцию протеста у здания Кабмина.

Также протестующие требуют отменить налогооблежение бизнеса, который в связи с карантином вынужден прекратить работу.

Протестующие приехали на своих автомобилях и этим заблокировали проезд через улицу Грушевского. Эти автомобили пытались убрать эвакуаторами. Из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка. Полиция и Нацгврадия оцепила эвакуаторы и не давала протестующим к ним подойти. Автомобили не эвакуировали, протестующие их забрали сами.

 

Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать открытие после карантина рынки и давать разрешение на их открытие или закрытие.

Тем временем, несколько депутатов Верховной Рады обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.

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