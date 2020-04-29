Карантин не для всех. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин

Сегодня, 29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая.

Об этом сообщает издание "Страна".

"Если карантин, то для всех. Почему мы не работаем, а Рошен работает, Эпицентр работает, Макдональдс работает. А если не для всех, то давайте открывать всех. А не так, что карантин только для малого бизнеса, а крупный бизнес работает", - говорят предприниматели.

Акция под Кабмином. Скриншот видео

Несколько десятков предпринимателей собрались на улице Грушевского и требуют снять для них карантинные ограничения с 1 мая.

В начале акции правоохранители пытались не допустить предпринимателей на акцию протеста у здания Кабмина.

Также протестующие требуют отменить налогооблежение бизнеса, который в связи с карантином вынужден прекратить работу.

Протестующие приехали на своих автомобилях и этим заблокировали проезд через улицу Грушевского. Эти автомобили пытались убрать эвакуаторами. Из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка. Полиция и Нацгврадия оцепила эвакуаторы и не давала протестующим к ним подойти. Автомобили не эвакуировали, протестующие их забрали сами.

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Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать открытие после карантина рынки и давать разрешение на их открытие или закрытие.

Тем временем, несколько депутатов Верховной Рады обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.