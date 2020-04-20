Нацполиция открыла пять уголовных дел на Московский патриархат

В то время, как на Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что Национальная полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху. Об этом Шкиряк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "19 апреля. Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов - все (РПЦ) Русские православные церкви в Украине", - написал он. Как сообщали Українськi Новини, УПЦ (МП) отрицает госпитализацию митрополитов Онуфрия и Антония из-за подтверждения заболевания коронавирусной инфекцией. Тем временем, в Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Также почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы.