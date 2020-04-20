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20 апреля 2020, понедельник, 17:26 810
Силовые структуры 2020-04-20T17:31:26+03:00
Українські Новини
Нацполиция открыла пять уголовных дел на Московский патриархат

Нацполиция открыла пять уголовных дел на Московский патриархат

Надежда Комендантова
УПЦ МП, РПЦ, Почаевская Лавра, Зорян Шкиряк, Нацполиция, нарушения карантина
Почаевская лавра. Фото: ua.igоtowоrld.com
Почаевская лавра. Фото: ua.igоtowоrld.com

В то время, как на Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что Национальная полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху.

Об этом Шкиряк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"19 апреля. Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов - все (РПЦ) Русские православные церкви в Украине", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, УПЦ (МП) отрицает госпитализацию митрополитов Онуфрия и Антония из-за подтверждения заболевания коронавирусной инфекцией.

Тем временем, в Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Также почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы.

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Нацполиция открыла пять уголовных дел на Московский патриархат
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