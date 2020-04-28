Украинцы рассказали, чем планируют заниматься на майские праздники

75% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", планируют быть дома на майские праздники, когда установлены дополнительные выходные.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Указывается, что 17% опрошенных намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных и близких, 5% - провести время с друзьями или знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране.

О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители западных и центральных регионов, жители сел.

Навестить родных и близких больше хотят молодые люди, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Опрос проводился 24-25 апреля среди 1,2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно проведенному "Рейтингом" 10-12 апреля опросу, 85% респондентов не планировали посещать церковь на Пасху, 64% намеревались смотреть онлайн-трансляцию богослужений.

В пятницу, 1 мая, на День труда, в Украине сохранится контрастная погода с дождями, грозами и местами сухой жарой.

Тем временем, в Украине продлили карантин до 11 мая.