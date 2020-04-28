Украинцы рассказали, чем планируют заниматься на майские праздники

75% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", планируют быть дома на майские праздники, когда установлены дополнительные выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Указывается, что 17% опрошенных намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных и близких, 5% - провести время с друзьями или знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране. О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители западных и центральных регионов, жители сел. Навестить родных и близких больше хотят молодые люди, мужчины и более обеспеченные респонденты. Опрос проводился 24-25 апреля среди 1,2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%. Как сообщали Українськi Новини, согласно проведенному "Рейтингом" 10-12 апреля опросу, 85% респондентов не планировали посещать церковь на Пасху, 64% намеревались смотреть онлайн-трансляцию богослужений. В пятницу, 1 мая, на День труда, в Украине сохранится контрастная погода с дождями, грозами и местами сухой жарой. Тем временем, в Украине продлили карантин до 11 мая.