Предприниматели выйдут на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, — "Save ФОП"

Предпринимательское движение "Save ФОП", которое ранее требовало снять карантин с начала мая, просит Кабинет министров Украины разрешить розничную торговлю с 1 мая.

Об этом сообщили представители предпринимательского движения "Save ФОП" во время своего онлайн-марафона, передают Українські Новини.

"Физлица-предприниматели могут не выйти на работу после карантина, поэтому позиция нашего движения такая: 1 мая надо разрешить, в первую очередь, всю розничную торговлю и часть бытовых услуг, таких как: ремонт обуви, ремонт одежды, парикмахерские. Это первая очередь выхода из карантина", - отметил глава "Save ФОП" Сергей Доротич.

Также он сообщил, что во вторую очередь стоит обеспечить работу транспорта, спортзалов и прочего.

Представители движения также сообщили, что если Кабмин оставит предложения предпринимателей без внимания, 1 мая они выйдут на одиночные пикеты.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Ранее редприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.

"Save ФОП" всеукраинское движение, участники которого выступают за сохранение малого и среднего бизнеса при помощи сохранения для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

С 10 февраля 2020 года активисты движения начали акции протеста в городах Украины для обеспечения оптимальной работы физлиц-предпринимателей.