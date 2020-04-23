В мае украинцев ждет несколько длинных уикендов. Сколько выходных будет в мае-2020

После того, как в апреле украинцы отдыхали дополнительный день на Пасху, в мае их ждет несколько затяжных уикендов. Українські Новини расскажут о выходных в мае-2020.

Так, в мае украинцев всего ждет 12 выходных дней и 19 рабочих. В первый же день месяца в Украине будет выходной в честь Дня труда, который отмечают традиционно 1 мая. Также еще один дополнительный выходной будет связан с празднованием Дня памяти и примирения.

Таким образом, в последний месяц весны выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал возобновление работы транспорта и разрешение посещений зон отдыха в июне-июле.

Также Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.

Тем временем Киев уже перенес поминальные дни на 6 июня из-за карантина в связи с коронавирусом во избежание резкого повышения уровня заболеваемости коронавирусом после массового посещения кладбищ.