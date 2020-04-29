Полиция не увидела нарушения карантина во время акции протеста предпринимателей под Кабмином

Полиция не составляла административные протоколы, в том числе о нарушении правил карантина, в отношении предпринимателей, которые пикетировали Кабинет Министров с требованием ослабить карантин и дать возможность им работать с 1 мая.

Об этом Українським Новинам сообщили в Печерском райотделе полиции Киева.

"Протоколы не были составлены", - сказал представитель полиции.

В акции приняли участие несколько десятков предпринимателей.

В начале пикета возникла небольшая потасовка между правоохранителями и предпринимателями.

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков физических лиц-предпринимателей пикетировали 29 апреля Кабинет Министров с требованием разрешить им работать с 1 мая.

В этот же день Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных МОЗ.

Представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать открытие после карантина рынки и давать разрешение на их открытие или закрытие.

Тем временем, несколько депутатов Верховной Рады обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.