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29 апреля 2020, среда, 15:28 136
Силовые структуры 2020-04-29T15:29:27+03:00
Українські Новини
Полиция не увидела нарушения карантина во время акции протеста предпринимателей под Кабмином

Полиция не увидела нарушения карантина во время акции протеста предпринимателей под Кабмином

Кира Молчанова
Киев, Кабмин, Кабинет Министров, Украинская полиция, Карантин, Акция протеста, Нарушение карантина, Штраф за нарушение карантина
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Полиция не составляла административные протоколы, в том числе о нарушении правил карантина, в отношении предпринимателей, которые пикетировали Кабинет Министров с требованием ослабить карантин и дать возможность им работать с 1 мая.

Об этом Українським Новинам сообщили в Печерском райотделе полиции Киева.

"Протоколы не были составлены", - сказал представитель полиции.

В акции приняли участие несколько десятков предпринимателей.

В начале пикета возникла небольшая потасовка между правоохранителями и предпринимателями.

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков физических лиц-предпринимателей пикетировали 29 апреля Кабинет Министров с требованием разрешить им работать с 1 мая.

В этот же день Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных МОЗ.

Представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать открытие после карантина рынки и давать разрешение на их открытие или закрытие.

Тем временем, несколько депутатов Верховной Рады обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.

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