Кількість хворих на COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевалила за сотню

Кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де був виявлений спалах захворювання на коронавірус в гуртожитку, 23 квітня збільшилася на 38 осіб до 101.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. Крім того, 23 квітня у Києво-Святошинському районі кількість хворих збільшилася на 40 осіб до 188.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня кількість хворих у Вишневому Київської області становила 63 людини.

Станом на ранок 23 квітня кількість хворих на коронавірус в гуртожитку у Вишневому Київської області збільшилася на 29 осіб до 78, серед захворілих 16 дітей.

Тим часом у Київській області хворих стало на 54 особи більше, тобто 505. Найактивніше хворіють в Києво-Святошинському районі — там 188 випадків захворювання на коронавірус.

Уряд розглядає питання вакцинації працівників усіх бюджетних сфер від грипу в епідемічному сезоні 20/21 років.

Поки ж продовження карантину не передбачає послаблень: відкриття музеїв і бібліотек не буде.