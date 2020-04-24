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24 квітня 2020, пʼятниця, 13:22 14
Суспільство 2020-04-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевалила за сотню

Кількість хворих на COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевалила за сотню

Кира Молчанова
Київська область, Вишневе, Коронавірус, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де був виявлений спалах захворювання на коронавірус в гуртожитку, 23 квітня збільшилася на 38 осіб до 101.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. Крім того, 23 квітня у Києво-Святошинському районі кількість хворих збільшилася на 40 осіб до 188.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня кількість хворих у Вишневому Київської області становила 63 людини.

Станом на ранок 23 квітня кількість хворих на коронавірус в гуртожитку у Вишневому Київської області збільшилася на 29 осіб до 78, серед захворілих 16 дітей.

Тим часом у Київській області хворих стало на 54 особи більше, тобто 505. Найактивніше хворіють в Києво-Святошинському районі — там 188 випадків захворювання на коронавірус.

Уряд розглядає питання вакцинації працівників усіх бюджетних сфер від грипу в епідемічному сезоні 20/21 років.

Поки ж продовження карантину не передбачає послаблень: відкриття музеїв і бібліотек не буде.

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