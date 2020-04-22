Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек

Количество заболевших коронавирусом в частном общежитии в Вишневом (Киево-Святошинский район) Киевской области увеличилось на 12 человек до 49.

Об этом Українським Новинам сообщил секретарь Вишневского городского совета Сергей Пышный.

"На сегодняшний день - плюс 12, итого - 49 заболевших в этом общежитии", - сказал он.

Пышный сообщил, количество жителей в общежитии составляет 216 человек, которые будут находится на изоляции минимум 2 недели.

Согласно его словам, горсовет обеспечивает доставку всех необходимых продовольственных товаров и на данный момент уже обеспечил ими жителей на 3-4 дня.

"Общежитие полностью закрыто и изолировано под просмотром Национальной гвардии", - добавил он.

Пышный отметил, что пока что в других общежитиях Вишневого не выявлено вспышек коронавируса.

Он заявил, что все хостелы в Вишневом официально не работают.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 21 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 34 человека до 390.

При этом в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.