подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек
22 апреля 2020, среда, 18:29 325
Общество 2020-04-22T18:30:28+03:00
Українські Новини
Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек

Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек

Кира Молчанова
Вишневое, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Киевской области, коронавирус в Вишневом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в частном общежитии в Вишневом (Киево-Святошинский район) Киевской области увеличилось на 12 человек до 49.

Об этом Українським Новинам сообщил секретарь Вишневского городского совета Сергей Пышный.

"На сегодняшний день - плюс 12, итого - 49 заболевших в этом общежитии", - сказал он.

Пышный сообщил, количество жителей в общежитии составляет 216 человек, которые будут находится на изоляции минимум 2 недели.

Согласно его словам, горсовет обеспечивает доставку всех необходимых продовольственных товаров и на данный момент уже обеспечил ими жителей на 3-4 дня.

"Общежитие полностью закрыто и изолировано под просмотром Национальной гвардии", - добавил он.

Пышный отметил, что пока что в других общежитиях Вишневого не выявлено вспышек коронавируса.

Он заявил, что все хостелы в Вишневом официально не работают.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 21 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 34 человека до 390.

При этом в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.

Больше новостей о: Вишневое коронавирус в Киеве Коронавирус в Киевской области коронавирус в Вишневом

​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список
Рада проведет внеочередное заседание в пятницу: повестка дня
Новости
Ермак предлагает экс-министру финансов Уманскому стать его советником после заявлений о коррупционных схемах 18:45
В Чернобыльской зоне пожарные не могут добраться к самому сложному участку 18:35
Депутаты вернули 1,65 млн грн, которые незаконно получили на "аренду жилья", - НАБУ 18:30
Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек 18:29
Передал лично в руки. Уманский заявляет, что сам отдал Шмыгалю материалы о махинациях в Таможне и Налоговой 18:12
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
больше новостей
Карантин продлили до 11 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok