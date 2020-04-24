В Киевской области уже 505 заболевших. Где чаще всего заражаются коронавирусом

Пока столица Украины зафиксировала 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, в Киевской области заболевших стало на 54 человека больше, то есть 505.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе 188 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Чабаны, Юровка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 82 случая - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном и Долине.

Также 25 случаев заболевания подтверждены в Борисполе, 20 - в Ирпене, 19 - в Броварах, 18 - в Броварском районе, 17 - в Кагалыке, 13 - в Василькове, 12 - в Бориспольском районе, по 11 случаев - в Буче и Макаровском районе, по 9 случаев - в Вышгороде и Кагарлыкском районе, по 8 случаев - в Белой Церкви, Васильковском районе, 7 - в Ставищенском районе, по 5 случаев - в Белоцерковском и Вышгородском районах, по 4 случая - в Фастове и Мироновском районах, по 3 случая - в Переяславе, Володарке, Гостомеле, Переяслав-Хмельницком и Бородянском районах, по 2 случая - в Рокитном, Барышевском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Ставище, Коцюбинском, Иванкове, а также в Полесском, Згуровском и Рокитнянском районах.

109 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 342 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 44 ребенка.

Отмечается, что 38 человек выздоровели.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1 111 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 98 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 3 330 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, правительство рассматривает вопрос вакцинирования работников всех бюджетных сфер от гриппа в эпидемическом сезоне 20/21 годов.

Тем временем, продление карантина не предусматривает послаблений: открытия музеев и библиотек не будет.